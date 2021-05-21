В Мордовии осужденный защитил дипломную работу

В исправительной колонии № 18 УФСИН РФ по Мордовии осужденный защитил дипломную работу.

Указанный осужденный в дистанционном режиме прошел курс обучения в Ивановском гуманитарно-техническом колледже. Заключенный постигал основы профессии специалиста в сфере правового сопровождения и организации деятельности по предоставлению социального обеспечения.

Защита дипломной работы прошла в режиме онлайн. Темой данной работы стала действующая российская пенсионная система.

По результатам защиты диплома члены приемной комиссии выставили осужденному высший балл.

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Источник: 13.fsin.gov.ru