В Лямбире горела баня

В Лямбире пожарные ликвидировали возгорание бани.
Днём 3 октября пожарные направились на улицу Комсомольскую. По данному адресу загорелась баня. Постройка расположена возле жилого дома, по причине чего имел место повышенный риск, связанный с потенциальной возможностью возгорания данного здания.
К моменту окончательной ликвидации возгорания огонь успел повредить баню на площади, составляющей 32 квадратных метра.
Пострадавших в результате данного инцидента нет.
Причину происшествия в скором времени установят специалисты.
Также читайте о том, что в Ардатовском районе горела баня.
Источник: 13.mchs.gov.ru