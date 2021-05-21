В Лямбире горела баня

В Лямбире пожарные ликвидировали возгорание бани.

Днём 3 октября пожарные направились на улицу Комсомольскую. По данному адресу загорелась баня. Постройка расположена возле жилого дома, по причине чего имел место повышенный риск, связанный с потенциальной возможностью возгорания данного здания.

К моменту окончательной ликвидации возгорания огонь успел повредить баню на площади, составляющей 32 квадратных метра.

Пострадавших в результате данного инцидента нет.

Причину происшествия в скором времени установят специалисты.

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Источник: 13.mchs.gov.ru