В юго-западной части Саранска завершается строительство детсада на 250 мест

В юго-западной части Саранска подходят к концу работы по возведению нового детского сада.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 250 мест. В настоящее время на рассматриваемом объекте проводятся работы по отделке фасада и внутренних помещений. В ближайшее время рабочие приступят к проведению мероприятий по благоустройству прилегающей к зданию детского сада территории.

Данный детсад находится на участке, который расположен между улицами Серадзской, 1-й Набережной, Кошевого и Котовского.

Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в декабре нынешнего года.

Также читайте о том, что в Мордовии ограничили время работы кафе и ресторанов.

Источник: adm-saransk.ru