В Дубенском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля

В Дубенском районе автомобилист, у которого нет водительского удостоверения, но есть желание совершать поездки на большой скорости, оказался на больничной койке.

Вечером 3 октября в районе 4-го километра магистрали, которая соединяет населенные пункты Чеберчино и Енгалычево с трассой между Саранском и Ульяновском, 22-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген-Поло», двигаясь с превышением скорости, потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство, продолжившее поездку по непредсказуемой траектории, оказалось в кювете, а затем опрокинулось.

Для водителя иномарки данное ДТП обернулось получением телесных повреждений и последующей госпитализацией.

Водительского удостоверения у молодого человека нет.

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Источник: гибдд.рф