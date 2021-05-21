В Теньгушево был задержан пьяный автомобилист

В Теньгушево сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено движение транспортного средства, за рулем которого находился мужчина, пребывавший в нетрезвом виде.

Вечером 3 октября на улице Карла Маркса стражи порядка остановили легковой автомобиль марки «Лада-Гранта». Данным транспортным средством управлял 46-летний гражданин. Выяснилось, что мужчина сел за руль, будучи пьяным.

В ближайшее время данный автомобилист понесет ответственность за пьяную поездку.

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Источник: гибдд.рф