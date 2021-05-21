В Мордовии сотрудники МЧС провели мероприятие «Сохрани жизнь ребенку»

В Темниковском районе сотрудниками МЧС было проведено профилактическое мероприятие под названием «Сохрани жизнь ребенку».

В рамках проведения указанного мероприятия представителями ведомства были установлены автономные пожарные извещатели.

Упомянутые приборы устанавливались в помещениях, в которых проживают многодетные семьи. Кроме того, на бесплатной основе извещатели были предоставлены гражданам, которые в настоящее время испытывают трудности, связанные с финансовым положением.

Кроме того, сотрудники МЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности, направленных на предотвращение риска пожаров в осенне-зимний период.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские рассказали школьникам об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних.

Источник: 13.mchs.gov.ru