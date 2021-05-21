В Ичалковском районе прошло мероприятие «Отопление»

На территории Ичалковского района сотрудниками МЧС было проведено профилактическое мероприятие под названием «Отопление».

После наступления постоянных холодов фиксируется повышенный уровень пожарной опасности. Это связано с тем, что люди начинают активно топить печи, а также использовать электрические приборы, нагревающие воздух, но при этом не всегда соблюдают меры безопасности.

Сотрудники МЧС в рамках проведения мероприятия рассказали гражданам о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, а также напомнили алгоритм действий, который необходимо применять в случае чрезвычайного происшествия.

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Источник: 13.mchs.gov.ru