Житель Рузаевского района пойдет под суд по обвинению в убийстве и краже

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве и краже.

В ночь на 15 июля нынешнего года 35-летний житель Рузаевского района, находясь в Саранске, возле жилого дома, расположенного по адресу – улица Комарова, жестоко избил своего 58-летнего знакомого. До конфликта, завершившегося применением физической силы, обвиняемый весь день вместе со своим оппонентом, который до ссоры воспринимался в совершенно ином качестве, употреблял спиртное. В конечном итоге дружеская попойка закончилась вражеским противостоянием.

После избиения обвиняемый поспешил скрыться. Случайные прохожие, ставшие свидетелями преступления, вызвали медиков, которые приняли решение о госпитализации пострадавшего. Спустя несколько дней мужчина умер в больнице. Причиной смерти гражданина стала тупая закрытая травма головы, полученная в результате избиения.

В ту же ночь фигурант уголовного дела познакомился с девушкой, у которой похитил мобильный телефон. Воспользовавшись мобильным приложением банка, мужчина перевел со счета пострадавшей на свой 7 тыс. рублей. Но воспользоваться данными деньгами он не успел, поскольку был задержан полицейскими.

В скором времени обвиняемый выслушает приговор суда. Стоить отметить, что пребывание в статусе подсудимого является для мужчины знакомым опытом, ранее у него неоднократно были проблемы с законом.

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Источник: mordovia.sledcom.ru