В Мордовии бывший сотрудник исправительного учреждения обвиняется во взяточничестве

В Мордовии в скором времени на скамье подсудимых окажется тот, кто ещё недавно нес ответственность за порядок отбывания наказания нарушителями закона.

Фигурантом уголовного дела, которое в настоящее время находится на рассмотрении суда, является 24-летний молодой человек, до недавних пор занимавший должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности лечебного профилактического учреждения № 21 УФСИН РФ по Мордовии. В конце июля нынешнего года парень, решив нарушить должностные инструкции и устав пенитенциарного ведомства в целях получения личной материальной выгоды, противоправно пронес на территорию учреждения три упаковки препарата для спортивного питания.

За свои действия молодой человек получил от одного из осужденных денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru