В Саранске сгорел мусорный контейнер

В Саранске после утреннего пожара стало на один мусорный контейнер меньше.

Ранним утром 4 октября на территории Октябрьского района города произошел пожар. Жильцы дома № 60, расположенного по адресу – улица Севастопольская, в 05:07 услышали звук пожарной сирены. Причиной приезда пожарных стало возгорание мусорного контейнера.

Ни один человек вследствие данного происшествия не пострадал.

Возгорание привело к полному уничтожению контейнера на площади, составляющей 2 квадратных метра.

Из-за чего произошел пожар, пока что устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru