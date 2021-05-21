Бывший руководитель АО «КС Банк» был привлечен к уголовной ответственности

Стало известно о возбуждении в Мордовии уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО «КС Банк».

В данном случае Владимир Грибанов, возглавлявший правление указанного банка и являвшийся фактическим руководителем данного учреждения, подозревается в причастности к созданию финансовой документации, содержащей сведения, которые не соответствуют действительности.

Следствие утверждает, что в период с января 2019 года по август нынешнего года руководство рассматриваемого банка, действуя на основе достигнутых преступных договоренностей внутреннего формата, каждый месяц направляло в ЦБ РФ отчетную документацию, в которой сведения о сделках, обязательствах, а также имущественной базе и финансовых активах организации были преднамеренно искажены.

Предоставление поддельной документации привело к отзыву лицензии у банка.

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Источник: mordovia.sledcom.ru