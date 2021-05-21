В Мордовии прокуратура выявила факты незаконного владения оружием

В Мордовии сотрудниками прокуратуры были выявлены факты владения оружием гражданами, которые в силу определенных обстоятельствах не относятся к группе лиц, имеющих соответствующее право.

В нынешнем году разрешение на хранение и ношение оружия было выдано гражданину, который имеет алкогольную зависимость, а также по причине её наличия был вынужден пройти курс лечения в учреждении здравоохранения. Врача-нарколога после выписки данный мужчина не посещал. Кроме того, после завершения курса лечения официальное постановление врачебной комиссии о начале ремиссии не выдавалось.

Также в 2017 году рассматриваемое разрешение получил гражданин, у которого в прошлом году была диагностирована деменция. Из-за данного заболевания мужчине пришлось пройти курс лечения.

Прокуратурой в суды были направлены иски о прекращении права указанных граждан на хранение и ношение оружия.

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Источник: epp.genproc.gov.ru