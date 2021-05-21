Житель Саранска пойдет под суд за пьяное вождение

В Саранске суд вынесет приговор местного жителя, который повторно сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Летом нынешнего года 38-летний житель Саранска, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Мужчину совершенно не смутило ни наличие у него судимости за аналогичное нарушение, ни элементарный риск негативных и даже трагических последствий поездки в состоянии, не слишком близком к вменяемому.

Действия нарушителя не привели в итоге к ДТП благодаря сотрудникам ГИБДД, которые остановили машину.

Если решение суда будет основываться на максимальной мере наказания, то ближайшие три года житель Саранска, предпочитающий пить спиртные напитки, а потом садиться за руль, проведет в местах, которые в народе называют не столь отдаленными.

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Источник: epp.genproc.gov.ru