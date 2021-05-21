Татьяна Шукшина стала новым председателем Совета депутатов Саранска

Стало известно имя нового председателя Совета депутатов Саранска.

Совет депутатов седьмого созыва недавно провел первую сессию.

В ходе рассматриваемой сессии было проведено голосование, направленное на избрание нового председателя Совета депутатов Саранска. Абсолютное большинство голосовавших поддержало кандидатуру Татьяны Шукшиной.

Кроме того, во время сессии были сформированы комитеты депутатов, которые будут заниматься решением вопросов и организацией деятельности по нескольким направлениям. Одна из рабочих групп будет контролировать вопросы экономического блока, включающие в себя распоряжение городским бюджетом и решения по части осуществления налоговой политики.

Второй комитет будет специализироваться на координации деятельности по обеспечению законности и правопорядка. Третья рабочая группа займется реализацией проектов, направленных на осуществление мер по развитию городского хозяйства. Четвертый комитет сосредоточится на решении вопросов социального блока.

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Источник: adm-saransk.ru