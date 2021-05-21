В Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Титова

В Саранске сегодня, 5 октября, начал действовать запрет на движение транспортных средств по улице Титова.

Указанный запрет вступил в силу в 07:00 5 октября. Ограничение движения было установлено на участке упомянутой улицы, который пролегает между улицами Мичурина и Коммунистической. Рассматриваемый запрет будет снят в 20:00 7 октября.

Стоит отметить, что на указанном участке также в настоящее время запрещена стоянка транспортных средств.

Решение об ограничении движения транспортных средств было принято с целью обеспечения безопасности при проведении работ по ремонту дорожного полотна.

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Источник: adm-saransk.ru