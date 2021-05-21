В Мордовии со следующего года будет активизирована работа по ремонту школ

На территории Мордовии в следующем году начнется деятельность по реализации комплекса мер, предусмотренных государственной программой, направленной на улучшение состояния школ.

В рамках работ, предусмотренных рассматриваемой программой, в первоочередном порядке капитальный ремонт будет проведен в школах, которые расположены в сёлах, а также в городах с минимальной численностью населения.

В настоящее время в Мордовии ведется подготовка документации, необходимой для участия в государственной программе по капитальному ремонту школ.

Об этом стало известно во время заседания регионального правительства, которое прошло 4 октября.

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Источник: e-mordovia.ru