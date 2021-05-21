В Мордовии создадут дополнительные пункты техосмотра

В ходе очередного заседания правительства Мордовии было обсуждены вопросы, касающиеся возможности создания дополнительных пунктов технического осмотра транспортных средств.

В настоящее время на территории региона насчитывается 19 пунктов указанного функционального предназначения. Большая часть этих объектов размещена в Саранске. Три пункта работают в Ичалковском районе. В Чамзинском районе насчитывается два объекта. В Зубово-Полянском и Темниковском районах имеется по одному оператору техосмотра.

Исполняющий обязанности председателя республиканского правительства Владимир Сидоров поручил создать дополнительные пункты технического осмотра транспортных средства, отметив, что многие жители региона для прохождения техосмотра вынуждены ездить за сотни километров.

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Источник: e-mordovia.ru