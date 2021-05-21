Артем Здунов поздравил учителей с профессиональным праздником

На официальном сайте правительства Мордовии было опубликовано поздравление главы региона Артема Здунова учителей с профессиональным праздником.

В своем поздравительном обращении руководитель республики подчеркнул, что профессия учителя требует полной самоотдачи, а также подразумевает огромную ответственность.

Кроме того, Артем Здунов отметил, что благодаря профессионализму педагогов в Мордовии увеличивается количество выпускников, которые получают высшие баллы за экзамены, а также растет число школьников, демонстрирующих отличные результаты на разного рода конкурсах, олимпиадах и чемпионатах.

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Источник: e-mordovia.ru