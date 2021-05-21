В Лямбирском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Лямбирском районе из-за столкновения грузовика и легкового автомобиля, а также ещё одного ДТП на месте аварии травмы получили четыре человека.

Поздним вечером 3 октября на 16-м километре дороги, которая пролегает между населенными пунктами Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, не смогли разъехаться грузовик марки КамАЗ и легковой автомобиль марки ВАЗ-21101. Затем во второе транспортное средство врезался кроссовер марки «Тойота». От удара иномарку отбросило на стоявших на проезжей части медицинских работников, среди которых 57-летний мужчина и 59-летняя женщина.

Пострадавшие медработники в момент второй аварии оказывали помощь водителю ВАЗа и его пассажиру.

Первое ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика не предоставил преимущество в движении легковушке, выезжая с прилегающей территории на главную дорогу.

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Источник: гибдд.рф