В Мордовии чествовали учителей

В Мордовии прошло торжественное мероприятие, которое было посвящено чествованию учителей по случаю их профессионального праздника.

В поздравительном обращении к участникам мероприятия руководитель республики Артем Здунов отметил, что профессия учителя – это искусство, а не просто профессия.

Отдельным педагогам была вручена федеральная денежная премия, размер которой составляет 200 тыс. рублей, за высокие результаты трудовой деятельности. Кроме того, состоялось вручение региональной премии размером 50 тыс. рублей.

Также премию, размер которой равен 2 млн рублей, получил Саранский политехнический техникум.

Также читайте о том, что в Мордовии со следующего года будет активизирована работа по ремонту школ.

Источник: e-mordovia.ru