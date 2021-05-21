В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошел ночной пожар, после которого городская инфраструктура лишилась одного места сбора мусора.

В ночь на 4 октября пожарные направились на улицу Сущинского. Возле дома № 36, расположенного по данному адресу, произошло возгорание мусорного контейнера. Пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени.

Итогом данного происшествия стало уничтожение мусорного контейнера. Ни один человек не пострадал.

В скором времени будет установлена причина возгорания мусорного контейнера.

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Источник: 13.mchs.gov.ru