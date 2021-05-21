В Зубовой Поляне был задержан пьяный автомобилист

В Зубовой Поляне на пьяном вождении попался 29-летний автомобилист.

Утром 4 октября на улице Советской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки ВАЗ-2114. Данным транспортным средством управлял 29-летний парень. Выяснилось, что молодой человек сел за руль транспортного средства после распития спиртных напитков.

В ближайшее время в отношении автомобилиста, готово к поездкам в любом состоянии, будет избрана мера наказания.

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Источник: гибдд.рф