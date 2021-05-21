В Мордовии 16 лечебных учреждений работают в режиме госпиталей для пациентов с COVID-19

В Мордовии по состоянию на сегодняшний день 16 лечебных учреждений работают в режиме госпиталей, оказывающих помощь пациентам, у которых течение коронавирсной инфекции не позволяет проходить лечение в домашних условиях.

Для граждан с рассматриваемым заболеванием в больницах региона ранее было развернуто 2655 коек. При этом 2303 койки уже заняты.

Госпитализация в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией в республике понадобилась 28 детям и 17 беременным женщинам. Кроме того, по данной причине на больничных койках оказались 1382 гражданина, возраст которых составляет более 65 лет.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга по вопросам распространения коронавируса в Мордовии рассказала Галина Лотванова, занимающая должность исполняющей обязанности заместителя главы правительства региона.

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Источник: izvmor.ru