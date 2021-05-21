В Мордовии 1388 заболевших коронавирусом находятся на кислородном обеспечении

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин во время брифинга, посвященного вопросам распространения коронавируса на территории республики, сообщил, что в настоящее время в больницах региона 1388 пациентов, у которых было диагностировано данное заболевание, находятся на кислородном обеспечении.

Глава здравоохранительного ведомства республики также обратил внимание на то, что те пациенты, которые сейчас проходят курс лечения в реанимационных отделениях медицинских учреждений Мордовии, не сделали прививки от инфекции.

Также исполняющий обязанности министра заявил, что сейчас имеет место повышенная нагрузка на больницы.

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Источник: izvmor.ru