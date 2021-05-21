В Мордовии более 4 тысяч заболевших коронавирусом лечатся на дому

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин сообщил, что в настоящее время более 4,3 тыс. жителей региона, заболевших коронавирусной инфекцией, проходят лечение на дому.

Исполняющий обязанности министра отметил, что пациенты, которые лечатся в амбулаторном режиме, получают лекарства бесплатно. Финансовое обеспечение в данном случае предоставляется из государственных резервов.

Также Олег Маркин напомнил, что основными рекомендациями для принятия решения о госпитализации заболевших коронавирусом являются температура тела выше 38 градусов, которая не спадает в течение нескольких дней, существенное повышение частоты дыхания, снижение уровня сатурации и результаты КТ-исследования.

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Источник: izvmor.ru