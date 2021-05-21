В Саранске водитель микроавтобуса сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске попытка пересечь проезжую часть согласно действующим правилам обернулась для женщины получением травм.

Происшествие произошло утром 5 октября на улице Полежаева. Как сообщает ГИБДД по Мордовии, 55-летняя гражданка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. На противоположной стороне улицы женщина в тот день так и не оказалась. На пешехода совершил наезд микроавтобус марки ГАЗ под управлением 42-летнего мужчины.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. Госпитализация женщине не понадобилась.

Известно, что водитель автобуса в этом году уже несколько раз допускал нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф