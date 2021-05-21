В Кочкуровском районе в ДТП с участием двух иномарок пострадала женщина

В Кочкуровском районе нарушение ПДД стало причиной столкновения двух иномарок.

Днём 5 октября на 34-м километре дороги, которая пролегает между Саранском, Кочкурово и границей с Пензенской областью, столкнулись два автомобиля марок «Форд-Фокус» и «Киа-Пиканто». Машины врезались друг в друга из-за того, что 29-летний водитель «Форда» не уступил дорогу второй машине.

Женщина, которая находилась за рулем «Киа», была травмирована.

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Источник: гибдд.рф