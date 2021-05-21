В Большеигнатовском районе сгорел жилой дом

В Большеигнатовском районе пожар оставил после себя гору пепла на месте, где ранее располагался жилой дом.
Вечером 5 октября в селе Вармазейка не было спокойно. В насыщенное темными тонами осеннее небо взвился столб дыма. На земной поверхности в этот момент полыхал жилой дом № 50, расположенный по адресу – улица Кооперативная.
Закончился пожар полным уничтожением жилой постройки.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Специалисты выясняют, что стало причиной воспламенения жилого дома.
Также читайте о том, что несколько дней назад в Саранске горел мусорный контейнер.
Источник: 13.mchs.gov.ru