В Большеигнатовском районе сгорел жилой дом

В Большеигнатовском районе пожар оставил после себя гору пепла на месте, где ранее располагался жилой дом.

Вечером 5 октября в селе Вармазейка не было спокойно. В насыщенное темными тонами осеннее небо взвился столб дыма. На земной поверхности в этот момент полыхал жилой дом № 50, расположенный по адресу – улица Кооперативная.

Закончился пожар полным уничтожением жилой постройки.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Специалисты выясняют, что стало причиной воспламенения жилого дома.

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Источник: 13.mchs.gov.ru