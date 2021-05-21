В Саранске пенсионер, обвиняемый в убийстве знакомого, пойдет под суд

В Ковылкинском районе пенсионер, которому было предъявлено обвинение в убийстве, в скором времени выслушает приговор суда.

События, закончившиеся трагедией, разворачивались в конце июня нынешнего года в деревне Барки указанного района. Между двумя мужчинами 70- и 64-летнего возраста произошла ссора. Данный конфликт не вспыхнул внезапно, он стал своего рода активным выражением и продолжением неприязни, наблюдавшейся на протяжении длительного периода времени между оппонентами.

Старший участник конфликта, решив, что метод силовой аргументации будет наиболее эффективным в сложившейся ситуации, ударил знакомого ножом в живот.

В кратчайшие сроки пострадавший был доставлен в больницу, где в итоге умер от обильной кровопотери.

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Источник: mordovia.sledcom.ru