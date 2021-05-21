В Саранске насчитывается более 1400 безработных

Стало известно, сколько жителей Саранска в настоящее время не имеют постоянного места работы.

По состоянию на 1 октября нынешнего года в городе насчитывалось 1411 граждан, которые в силу тех или иных причин относятся к категории безработных.

Центр занятости населения Саранска сообщает, что сейчас в городе показатель регистрируемой безработицы находится на уровне 0,9%.

При этом в настоящее время в Саранске работодатели готовы предложить более 4 тыс. открытых вакансий, большая часть которых касается рабочих профессий.

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Источник: adm-saransk.ru