Мордовия получит деньги на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов

В ближайшее время из бюджета РФ Мордовии будут предоставлены денежные средства, которые регион потратит на приобретение контейнеров, необходимых для осуществления раздельного сбора отходов.

Сумма финансовых поступлений из госбюджета составляет 5,36 млн рублей.

Использование рассматриваемых контейнеров позволит на этапе сбора мусора отделить металл, стекло, бумагу, а также пластик.

Появление новых контейнеров на территории республики также позволит повысить охват населения раздельным сбором отходов.

По информации, которая была размещена на официальном сайте правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru