В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Титова

В Саранске на протяжении нескольких дней будет действовать запрет на движение транспортных средств по улице Титова.

Необходимость введения рассматриваемого ограничения обусловлена процессом обеспечения безопасности и организации движения во время проведения работ по ремонту дорожного полотна.

Стоит отметить, что запрет будет действовать не на всей улице, а только на участке, пролегающем от улицы Коммунистической до улицы Полежаева.

Движение и стоянка транспортных средств на указанном участке будут запрещены в 07:00 7 октября. Действие ограничения завершится в 20:00 10 октября.

Также читайте о том, что в Саранске насчитывается более 1400 безработных.

Источник: adm-saransk.ru