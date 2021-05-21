В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Титова

В Саранске на протяжении нескольких дней будет действовать запрет на движение транспортных средств по улице Титова.
Необходимость введения рассматриваемого ограничения обусловлена процессом обеспечения безопасности и организации движения во время проведения работ по ремонту дорожного полотна.
Стоит отметить, что запрет будет действовать не на всей улице, а только на участке, пролегающем от улицы Коммунистической до улицы Полежаева.
Движение и стоянка транспортных средств на указанном участке будут запрещены в 07:00 7 октября. Действие ограничения завершится в 20:00 10 октября.
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Источник: adm-saransk.ru