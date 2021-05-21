В Саранске горела баня

В Саранске накануне в одной из бань города стало слишком горячо, виной тому был пожар.

Днём 5 октября в посёлке Луховка загорелась баня. Огонь охватил помещение, расположенное по адресу – улица Рабочая. Пожарные сумели предотвратить крушение бани под напором пламени. При этом не обошлось без ущерба. В результате возгорания была повреждения внутренняя отделка бани. Площадь повреждения составила 10 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мордовии, во время разгула пламени ни один человек не пострадал.

Специалисты выясняют, что спровоцировало возгорание.

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Источник: 13.mchs.gov.ru