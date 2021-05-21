Жители Саранска любят кетчуп и майонез

Специалисты агентства Zoom Market назвали города России, жители которых наиболее серьезно относятся к нормам правильного питания.

Данный рейтинг был составлен на основе результатов опроса граждан, в ходе которого они называли частоту посещения точек быстрого питания, потребления газированной воды, конфет, а также майонеза и кетчупа.

Саранск занял 18-е место. При этом всего в рейтинг попали 20 городов.

В ходе исследования было отмечено, что жители Саранска слишком много внимания при приеме пищи уделяют майонезу и кетчупу.

Лидером рейтинга стала Москва.

Стоит отметить, что 78% респондентов заявили, что их рацион питания является сбалансированным, по причине чего они называют его здоровым.

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Источник: izvmor.ru