ЦУР Мордовии рассказал об итогах работы за сентябрь

ЦУР Мордовии сообщил о результатах работы за первый месяц осени.

Центр управления регионом в течение минувшего месяца получил от жителей республики практически 3,5 тыс. обращений. Данные обращения направляются либо посредством использования социальных сетей, либо же через портал «Госуслуги».

В подавляющем большинстве случаев граждане обращалась за помощью по вопросам, которые непосредственно связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Жители Мордовии чаще всего направляли обращения, касающиеся подачи тепла в дома.

Кроме того, весьма часто фиксировались обращения, связанные с состоянием дорожной инфраструктуры, системой здравоохранения, а также образованием и благоустройством.

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Источник: izvmor.ru