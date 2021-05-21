В Ичалковском районе горел жилой дом

В Ичалковском районе пожарные приняли участие в ликвидации возгорания жилого дома.

Утром 5 октября пожарные направились в населенный пункт Рождественно, где на улице Луговой жилой дом № 11 оказался в огненном кольце. Пламя повредило постройку на общей площади 130 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Мордовии, в результате данного инцидента ни один человек не пострадал.

По какой причине пламя охватило жилое помещение, в скором времени выяснят специалисты.

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Источник: 13.mchs.gov.ru