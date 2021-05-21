В Зубово-Полянском районе автомобиль сбил велосипедиста

В Зубово-Полянском районе был травмирован велосипедист, который попал под колёса автомобиля.

Вечером 5 октября на 14-м километре дороги, пролегающей между Зубовой Поляной и Ширингушами, был сбит 57-летний велосипедист. Мужчина оказался под колёсами автомобиля марки «Мазда». Известно, что велосипедист двигался по проезжей части. Машина ехала в попутном направлении.

Медики осмотрели велосипедиста на месте ДТП. В больницу пострадавший не доставлялся.

Известно, что на одежде велосипедиста не было световозвращающих элементов, хотя на дорогу он выехал в темное время суток.

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Источник: гибдд.рф