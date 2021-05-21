В Ковылкинском районе сгорела баня

В одном из населенных пунктов Ковылкинского района в результате возгорания была уничтожена баня.

Вечером 5 октября в небе над селом Кичатово появился столб дым. Распространенный признак чрезвычайных происшествий поднялся над улицей Сосновой, где загорелась баня. Возгорание в данном случае обернулось полным уничтожением постройки. Площадь сгоревшей бани составляла 28 квадратных метров.

Ни один человек в результате данного инцидента не пострадал.

Скоро специалисты установят, что стало причиной пожара.

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Источник: 13.mchs.gov.ru