В Ковылкинском районе сгорела баня

В одном из населенных пунктов Ковылкинского района в результате возгорания была уничтожена баня.
Вечером 5 октября в небе над селом Кичатово появился столб дым. Распространенный признак чрезвычайных происшествий поднялся над улицей Сосновой, где загорелась баня. Возгорание в данном случае обернулось полным уничтожением постройки. Площадь сгоревшей бани составляла 28 квадратных метров.
Ни один человек в результате данного инцидента не пострадал.
Скоро специалисты установят, что стало причиной пожара.
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Источник: 13.mchs.gov.ru