В Мордовии сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных водителей

В Мордовии в течение одного дня сотрудники правоохранительных органов остановили два автомобиля, которыми управляли пьяные граждане.

Первый нарушитель ПДД был задержан ранним утром 5 октября. Во время движения по улице Советской был остановлен автомобиль марки «Рено-Логан». На этой машине на встречу рассвету мчался 21-летний парень, который после обильного употребления спиртного решил сесть за руль.

Поздним вечером того же дня в Чамзинке стражами порядка был зафиксирован факт пьяного вождения, к которому был причастен 41-летний водитель автомобиля марки «Ниссан-Альмера».

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Источник: гибдд.рф