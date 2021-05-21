В Саранске семейная ссора закончилась поножовщиной

В Саранске ссора в семье, которая находится на грани исчезновения, закончилась поножовщиной.

Указанная грань исчезновения в данном случае является вопросом времени, поскольку речь идет о супружеской паре, находящейся на стадии бракоразводного процесса. Мужчина 30-летнего возраста, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой. Жене это не понравилось. В итоге на почве несоответствия позиций по поводу отношения к чрезмерному употреблению спиртного между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора.

В эмоциональном порыве 30-летний гражданин перешел к рукоприкладству, ударив супругу. Последняя решила нанести ответный удар, но не руками, а ножом. В итоге мужчина получил ножевое ранение. После этого женщина попыталась оказать помощь супругу, но он ответил сопротивлением. Затем гражданка вызвала медиков. Мужчину удалось спасти.

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Источник: 13.мвд.рф