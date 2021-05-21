В Мордовии директора колледжа признали виновным в растрате

В Мордовии директор колледжа заплатит крупный штраф за растрату, совершенную посредством использования служебного положения.

В прошлом году директор колледжа, расположенного в Темникове, фиктивно устроил на работу в возглавляемую им организацию своего тестя. Последний в официальной документации числился слесарем. На работу тесть осужденного не ходил. При этом директор колледжа выписывал родственнику разного рода стимулирующие выплаты.

В результате действий осужденного министерству образования Мордовии был причинен ущерб, размер которого составил 42 тыс. рублей.

Суд приговорил директора колледжа к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф