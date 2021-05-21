В Мордовии сотрудники МЧС приняли участие в благотворительной акции под названием «Спешите делать добро».

Участниками указанной акции стали около 50 представителей ведомства. Данные граждане сдали кровь.

Мордовская станция переливания крови стала местом проведения рассматриваемой благотворительной акции.

Все средства, который были выручены сотрудниками МЧС во время проведения акции, будут переданы в дом-интернат для детей, физическое здоровье которых имеет особенности, ограничивающие их активность. Данное учреждение расположено в Темниковском районе.

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Источник: 13.mchs.gov.ru