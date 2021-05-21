В Чамзинском районе загорелась баня

В Чамзинском районе пожар повредил баню.

Вечером 5 октября пожарная сирена оповестила жителей села Большое Маресьево указанного района о чрезвычайном происшествии. Возле дома № 1, расположенного по адресу – улица Свободы, пламя охватило баню. Пожарные успели ликвидировать возгорание до момента начала полного уничтожения постройки.

Результатом происшествия стало повреждение бани на площади 10 квадратных метров.

В данном случае обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru