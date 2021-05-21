Жителя Саранска осудили за смертельное ДТП

В Саранске выслушал судебный приговор мужчина, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом.
Трагическое происшествие произошло в июле нынешнего года на одном из участков дороги, которая пролегает между населенными пунктами Семилей и Новые Турдаки. Житель Саранска 41-летнего возраста, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.
Полученные 45-летним пассажиром автомобиля телесные повреждения оказались смертельными. Мужчина скончался спустя несколько часов после ДТП, не приходя в сознание.
Октябрьский районный суд Саранска приговорил виновника происшествия к 6 годам лишения свободы.
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Источник: epp.genproc.gov.ru