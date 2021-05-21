В Чамзинском районе в ДТП пострадал 70-летний водитель грузовика

В Чамзинском районе пострадал водитель опрокинувшегося грузового автомобиля.

Днём 6 октября в районе 6-го километра дороги, соединяющей населенные пункты Отрадное, Кочкуши, Наченалы и Апраксино, в кювете оказался грузовой автомобиль марки «Вольво». Выяснилось, что 70-летний водитель данного транспортного средства не сумел удержать контроль над управлением при движении на высокой скорости. В итоге грузовик вылетел в кювет, а после этого опрокинулся.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф