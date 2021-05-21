Житель Ковылкино пойдет под суд по обвинению в совершении нескольких преступлений

В Ковылкино суд вынесет приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении нескольких преступлений.

В марте нынешнего года 48-летний житель указанного населенного пункта встретился с 35-летним знакомым своей дальней родственницы. Последний прибыл на встречу, дабы забрать ключи от квартиры упомянутой женщины. Разговор мужчин не заладился. Началась ссора, во время которой старший участник конфликта жестоко избил оппонента.

Пострадавший был доставлен в больницу. У мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребер.

Обвиняемый был задержан. После этого выяснилось, что мужчина также причастен к краже продуктов из супермаркета, расположенного в Саранске, и повреждению автомобилю, принадлежащего жительнице Ковылкино.

Сейчас материалы уголовного дела в отношении 48-летнего гражданина рассматривает суд.

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Источник: 13.мвд.рф