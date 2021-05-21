Мошенники лишили жительницу Саранска более миллиона рублей

В Саранске местная жительница лишилась денег, поверив мошенникам, которые предложили получить дополнительный доход.

Месяц назад 40-летняя жительница Саранска в одной из социальных сетей обнаружила объявление о возможности получить дополнительный доход на бирже инвестиций. Женщина, заинтересовавшись данным предложением, подала заявку соответствующего содержания.

Спустя некоторое время жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, заявивший, что он является трейдером, а затем продиктовавший номера нескольких счетов, на которые нужно было перевести денежные средства, чтобы после получить проценты. Женщина, обрадовавшись возможности заработать и не подозревая, что имеет дело с мошенниками, перечислила все имеющиеся у неё на тот момент деньги. Затем горожанка для получения ещё большей прибыли оформила кредит, эти денежные средства она также перевела на упомянутые счета.

В общей сложности жительница Саранска перечислила мошенникам более 1 млн рублей.

Получить проценты женщина в итоге не смогла. Трейдер заявил, что счета были заморожены, по причине чего проведение операций по выплатам было временно остановлено.

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Источник: 13.мвд.рф