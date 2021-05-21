Житель Ковылкинского района пойдет под суд по обвинению в хранении марихуаны

В Ковылкинском районе 22-летний молодой человек окажется на скамье подсудимых из-за пристрастия к запрещенному веществу.

Стражи порядка выяснили, что летом нынешнего года указанный парень шел домой от бабушки. Ничего противозаконного в этот момент молодой человек не совершал и планов подобных у него не было. Но спустя некоторое время, ещё до того, как обвиняемый пришел домой, ему на пути встретился самый настоящий соблазн в виде дикорастущих кустов конопли. Молодой человек не смог пройти мимо.

Парень собрал коноплю, высушил её и стал хранить в сарае то ли для веселья, то ли для расширения границ сознания. Но ощутить на себе все свойства растения парень так и не смог, поскольку марихуана, масса которой составила 395 г, была изъята стражами порядка.

Сбывать продукцию, относящуюся к категории запрещенной, молодой человек не планировал.

Известно, что данный эпизод не является первым в криминальной биографии молодого жителя Мордовии. В прошлом году парень стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством.

В скором времени суд огласит приговор по факту хранения марихуаны.

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Источник: 13.мвд.рф