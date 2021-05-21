Житель Саранска обвиняется в незаконной рубке деревьев и кустарников

Житель Саранска, причастный к незаконной рубке деревьев и кустарников, в ближайшее время выслушает приговор суда.
Весной нынешнего года 47-летний житель Саранска на земельном участке, расположенном по адресу – проспект 70-летия Октября, незаконно срубил более 270 деревьев и кустарников, которые были препятствием для осуществления деятельности организации, занимающейся продажей и скупкой металлолома.
Указанные действия причинили администрации Саранска ущерб в размере 1,54 млн рублей.
Материалы уголовного дела в отношении горожанина находятся на рассмотрении суда.
Также читайте о том, что житель Ковылкинского района пойдет под суд по обвинению в хранении марихуаны.
Источник: 13.мвд.рф