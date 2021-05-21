Жители Мордовии в сентябре перечислили мошенникам более 13 миллионов рублей

На протяжении первого месяца осени жители Мордовии, ставшие жертвами мошенников, лишились более 13 млн рублей.

В течение прошлого месяца сотрудники правоохранительных органов получили от жителей республики более 100 заявлений о фактах мошенничества.

Порядка 3 млн рублей жители Мордовии лишились при попытках приобрести или же продать различные товары на интернет-платформах.

Более 1 млн рублей преступники похитили у пострадавших, обещая им прибыль в результате участия в электронных торгах.

Остальная часть денег из общей суммы была похищена посредством телефонного мошенничества. В этих случаях преступники звонили гражданам, представлялись сотрудниками банков, после чего сообщали о попытках неких злодеев похитить деньги с их счетов, а затем просили продиктовать конфиденциальную информацию под предлогом предотвращения посягательства.

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Источник: 13.мвд.рф